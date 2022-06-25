الأونروا: لن يكون بوسعنا دفع رواتب الموظفين بعد شهر سبتمبر

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا، من عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها بدءً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في ختام مؤتمر التعهدات الطوعية للوكالة الأممية.

وكشف لازاريني، أن المؤتمر "أسفر عن تعهدات مالية جديدة من المانحين الدوليين لعمليات الأنروا هذا العام بقيمة 160 مليون دولار".

وتوقّع "عجزا ماليا هذا العام بقيمة تزيد على 100 مليون دولار، وسيكون بإمكاننا تسيير دولاب العمل في الأونروا حتى سبتمبر، لكن بعد ذلك التاريخ لا نعرف كيف ستسير الأمور".

وأضاف لازاريني: "لا أعرف إذا كنت سأكون قادرا بعد سبتمبر المقبل على الحصول على الأموال اللازمة لدفع المرتبات أم لا".

واستدرك: "سنواصل جهودنا لجمع الأموال التي نحتاجها للحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية حتى نهاية العام".

وناشد لازاريني المانحين الدوليين والدول العربية "زيادة حجم تبرعاتها للوكالة الأممية".

وأوضح أن "مساهمات الدول العربية لا تزيد على 4 في المئة من إجمالي ميزانية الأونروا ويمكن لذلك الرقم أن يزداد بالطبع".

وتواجه "أونروا" عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية.

وتقدم "أونروا" خدمات أساسية، خصوصا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.