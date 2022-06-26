تدريب مظلي مشترك بين القوات السورية والروسية في سوريا

في ثاني مناورة مشتركة هذا الشهر، شارك مئات المظليين السوريين في تدريبات مشتركة مع الجيش الروسي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) مزيدا من التفاصيل في تقريرها الصادر مساء السبت حول المناورات ولم تحدد مكانها.

وقالت "سانا" فقط إن الهدف هو تدريب المظليين السوريين على كيفية التعامل مع مختلف الظروف.

يشار إلى أن روسيا داعم رئيسي لبشار الأسد ولها وجود واسع في سوريا، حيث أدى الصراع المستمر منذ 11 عاما إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أجرت القوات الجوية السورية والروسية مناورات في أجزاء مختلفة من البلاد، بما فيها على حافة مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

قبل أربعة أشهر، أجرى البلدان تدريبات قبل أسبوع من بدء روسيا اجتياحها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير / شباط. وفي منتصف فبراير / شباط، نشر الجيش الروسي قاذفات طويلة المدى ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة تحمل صواريخ متطورة تفوق سرعتها سرعة الصوت في سوريا لإجراء مناورات بحرية ضخمة في البحر المتوسط.