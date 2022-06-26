وزير التمويل المصري: الاحتياطات الاستراتيجية من القمح تكفينا قرابة 170 يوما

أعلن وزير التمويل المصري علي مصيلحي أن الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من مخزون القمح تكفي 5.7 أشهر (قرابة 170 يوما)، بعد أن كانت 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر مصيلحي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، "بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن".

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن.

وحسب الوزير: "يكفي احتياطي مصر من الأرز لمدة 3.3 أشهر (قرابة 100 يوم)، بينما يكفي الاحتياطي من السكر، أكثر قليلا من 6 شهور.

وتواجه إمدادات القمح والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يعد البلدان من أكبر 6 مصدرين للقمح في العالم.