ميقاتي يشكر تركيا لوقوفها بجانب لبنان في كل المجالات

تقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، بالشكر إلى تركيا لوقوفها إلى جانب بلاده في كل المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ميقاتي مع رئيس لجنة الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التركي رجب أكداغ، على هامش زيارته إلى العاصمة بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن ميقاتي استقبل في دارته وزير الصحة التركي السابق رجب أكداغ، في حضور وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض.

وأوضحت أن اللقاء جاء بمناسبة مشاركة أكداغ في مؤتمر أقيم في بيروت عن النظام الصحي المستدام.

وخلال اللقاء بحث الجانبان التعاون الصحي بين البلدين وسبل تطويره، كما شكر ميقاتي لتركيا وقوفها إلى جانب لبنان في كل المجالات، وفق الوكالة.

ولطالما اتسمت العلاقة بين لبنان وتركيا بالأخوة والصداقة، مستندة إلى روابط جغرافية وتاريخية قوية.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، أجرى ميقاتي زيارة إلى تركيا على رأس وفد من 8 وزراء، لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وفي أكثر من مناسبة، عبّر مسؤولون لبنانيون عن رغبتهم وتطلعهم نحو تعزيز العلاقة بين أنقرة وبيروت، خاصة في مجالات بينها الطاقة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة.