إحالة أوراق قاتل الطالبة الجامعية في مصر إلى المفتي العام

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق الشاب الذي أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة، إلى مفتي البلاد ما يعني تأكيد الحكم بإعدامه، وفق ما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول الثلاثاء: "قضت محكمة جنايات المنصورة (دلتا) بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه".

ولم تحتاج المحكمة إلى أكثر من يومين لإصدار حكمها، إذ بدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد.

والأسبوع الماضي، أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي الجاني على محكمة الجنايات لاتهامه بـ"قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها".

وكان الشاب "أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.

وفي السياق نفسه، أمرت النيابة العامة مساء الاثنين بـ"ضبط واحضار" عضو واحدة من الجهات القضائية في مصر لتورطه في قتل زوجته شيماء جمال ودفن جثمانها.

وقال بيان النيابة التي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنه "مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما".