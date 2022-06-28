الأمم المتحدة: مصرع نحو 307 آلاف مدني منذ بداية أحداث سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن قرابة 307 آلاف مدني لقوا مصرعهم منذ بداية الأحداث في سوريا التي اندلعت في مارس/ آذار 2011.

جاء ذلك في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شمل إحصاءات القتلى المدنيين في سوريا بين مارس 2011 والشهر نفسه من العام الماضي 2021.

وأضاف البيان أن السنوات الـ 10 الأولى من الأحداث السورية، شهدت مصرع 306 آلاف و887 مدنيا، مبينا أن الرقم يشكّل 1.5 بالمئة من إجمالي عدد سكان سوريا.

ووفقاً لتلك الإحصاءات الأممية، فقد كان يقتل 83 مدنيا يومياً في سوريا، طوال الأعوام العشرة الماضية.