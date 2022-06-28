الإمارات تسقط عقوبة الإعدام عن مواطنة إسرائيلية في قضية مخدرات

أسقطت الإمارات حكما بالإعدام بحق إسرائيلية صدر في وقت سابق من العام الجاري بحيازة مادة الكوكايين المخدرة، حسبما أعلن محاميها اليوم.

وشكلت القضية اختبارا محتملا للعلاقات بين البلدين، التي شهدت تطبيعا في 2020، ضمن ما أطلق عليها (اتفاقيات إبراهيم) بين إسرائيل وأربع دول عربية بوساطة من إدارة ترامب.

صدر الحكم على فداء كيوان، وهي من سكان مدينة حيفا شمال إسرائيل، 43 عاما، في أبريل/ نيسان. وقال موقع واينت الإخباري الإسرائيلي وقتها إن كيوان اعتقلت يوم 21 مارس/ آذار 2021 وصودر معها نصف كيلوغرام من الكوكايين قالت إنه لا يخصها.

وذكر موردخاي تزيفين، محامي إسرائيلي يمثلها، أن عقوبة الإعدام أسقطت في النقض لكنها على الأرجح ستعاقب بفترة سجن مطولة.

لم يصدر على الفور تعقيب من السلطات الإسرائيلية أو الإماراتية.

حول التطبيع دبي إلى وجهة سياحية شهيرة بين الإسرائيليين. والتقى أبرز قادة إسرائيل ومنهم نفتالي بينيت رئيس الوزراء بنظرائهم في الدولة الخليجية. كما كانت الإمارات جزءا من اجتماع غير مسبوق بين وزراء خارجية عرب وإسرائيليين في صحراء النقب في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن كيوان ذهبت إلى دبي للعمل بدعوة من قريب فلسطيني. وألقي القبض عليها بعد وقت قصير على وصولها بعد تفتيش شقتها والعثور على المخدرات.