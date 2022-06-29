ليس جزائرياً.. إسبانيا تبدأ تزويد المغرب بالغاز الطبيعي

بدأت إسبانيا ضخ الغاز الطبيعي نحو المغرب عبر خط الأنابيب، مع التأكيد على أن الغاز ليس جزائري المصدر، وفق تقارير إعلامية.

جاء ذلك اليوم، بحسب تقارير إعلامية من المغرب وإسبانيا نقلا عن بيانات من شركة إيناغاس (الإسبانية)، التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا.

وكانت الجزائر، هددت في أبريل/ نيسان الماضي، بفسخ عقد الغاز الطبيعي مع إسبانيا في حال بيع أية كمية منه إلى وجهة غير منصوص عليها في العقد.

وقررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، الذي انتهى في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب خلافات دبلوماسية بين البلدين العربيين.

وأشارت "إيناغاس" الإسبانية إلى أن "عملية التدفق التي انطلقت الثلاثاء ليست من أصل جزائري".

وفي أبريل، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده تعمل بجد على ضمان التزود بالغاز الطبيعي.

تبع ذلك، بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، قالت فيه إن "أية كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد".