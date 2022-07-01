المشري: برلمان ليبيا يصر على اعتبار مخرجات القاهرة مشروع دستور

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الجمعة، إن نقطة الخلاف مع مجلس النواب تتمثل في إصراره على أن تكون مخرجات اجتماعات القاهرة الأخيرة مشروع دستور.

وأضاف في كلمة مصورة بثها إعلام محلي: "النقطة الوحيدة التي توقفت عندها هي أننا نعتبر أن المخرج يتمثل بقاعدة دستورية أو مشروع دستور، هذه النقطة الوحيدة التي لم تتفق عليها اللجنتان خلال اجتماعهما الأخير في القاهرة".

وتابع أن "المجلس الأعلى للدولة يرى أن القاعدة الدستورية هي الأولى والأسرع في إتمام العملية السياسية".

وأوضح أنه "على الرغم من الاتفاق مع رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) في القاهرة في لقاء بيني وبينه بأن تكون المخرجات قاعدة دستورية إلا أن مجلس النواب كأعضاء ما زالوا مصرين على اعتبار المخرجات مشروع دستور".

وبشأن مشروع الدستور قال المشري إنه "يحب احترامه لأنه كتب من هيئة منتخبة".