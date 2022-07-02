الجيش الوطني السوري يرسل يعزز قواته على الجبهة مع تل رفعت

أرسل الجيش الوطني السوري تعزيزات عسكرية إلى خط الجبهة مع مدينة "تل رفعت" التي يتمركز فيها إرهابيو تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" في ريف محافظة حلب، شمال سوريا.

وقالت مصادر من الجيش الوطني السوري للأناضول إن التعزيزات العسكرية انطلقت من مدينة "اعزاز" التي تقع بجوار "تل رفعت"، وتضمنت مدرعات وقاذفات صواريخ.

وتأتي التعزيزات العسكرية الجديدة، السبت، في إطار استعدادات ومناورات مكثفة يقوم بها الجيش الوطني السوري في الفترة الأخيرة قبل عملية محتملة ضد الإرهابيين في المنطقة.

وسيطر تنظيم "واي بي جي YPG"، الذراع السوري لـ"بي كي كي PKK"، على "تل رفعت" في شباط/ فبراير 2016 بدعم جويّ روسي، ما تسبّب بنزوح معظم سكانها.