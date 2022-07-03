حزب الله يرسل ثلاث مسيرات نحو منصة غاز إسرائيلية وإسرائيل تسقطها

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة تم فيها تركيب منصة غاز إسرائيلية مؤخرا في البحر المتوسط.

يبدو أن إطلاق الطائرات محاولة من حزب الله كان للتأثير على المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان حول حدودهما البحرية، وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

في بيان السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات رصدت في وقت مبكر ولم تشكل "تهديدا وشيكا". لكن تلك الحادثة أثارت تحذيرا شديد اللهجة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد.

فقد قال لابيد في خطابه الأول للأمة منذ توليه منصبه يوم الجمعة: "أقف أمامكم في هذه اللحظة وأقول لكل من يسعى إلى زوالنا، من غزة إلى طهران، ومن شواطئ لبنان إلى سوريا: لا تختبرونا. إسرائيل تعرف كيف تستخدم قوتها ضد كل تهديد وضد كل عدو".

أقامت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر منصة غاز في حقل كاريش الذي تقول إنه يقع ضمن مياهها الاقتصادية المعترف بها دوليا. ويزعم لبنان أنه يقع في مياه متنازع عليها.

وأصدر حزب الله بيانا مقتضبا أكد فيه إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة تجاه حقل كاريش في مهمة استطلاعية. وجاء في البيان أن "أنجزت المهمة المطلوبة والرسالة وصلت".