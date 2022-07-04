اشتية يتهم إسرائيل باستخدام "جثامين شهداء" في مختبرات طبية

اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الإثنين، إسرائيل باستخدام "جثامين شهداء" محتجزة في مختبرات الطب بالجامعات الإسرائيلية.

جاء ذلك، في كلمة له خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي في رام الله.

وقال اشتية: "لا يتوقف إرهاب الاحتلال عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع هذا العام 78 شهيدا من بينهم 15 قاصرا".

وأضاف: "تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية (لم يسميها) في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية".

وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية، الجامعات العالمية بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين.

كما دعا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لديها، كي يتمكن ذويهم من وداعهم بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم.

وحسب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، تحتجز إسرائيل 104 جثامين، منذ العام 2015، بالإضافة إلى 256 جثمانا في مقابر خاصة منذ سنوات طويلة، يطلق عليها "مقابر الأرقام".