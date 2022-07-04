الدوحة.. فعاليات لإحياء "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" التركي

تشهد العاصمة القطرية عدداً من الفعاليات التركية لإحياء "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يوافق الذكرى السادسة لإحباط محاولة الانقلاب بتركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.

وحسب مصادر صحفية تنظم السفارة التركية بالدوحة مجموعة من الأنشطة والفعاليات لإحياء "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وفي إطار ذلك، استضافت قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة، مساء الأحد، عائشة أرصلان تورك، وشعلة يلماز، وهما من ذوي شهداء محاولة الانقلاب الفاشل، بحضور أفراد القوات التركية.

كما قام السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، باستضافة ذوي الشهداء بمكتبه ومقر إقامته على مأدبة الإفطار.

ونظم السفير كوكصو، لقاء مع رؤساء تحرير ومديري عدد من المؤسسات الإعلامية في قطر، قدم خلاله معلومات حول تلك المناسبة.

فيما نُظمت حلقة نقاش، الأحد، في مركز يونس امرة الثقافي التركي في الدوحة حول ليلة الانقلاب في 15 يوليو، ودفاع الشعب عن وطنه وديمقراطيته.

وحضر الجلسة سفير تركيا بالدوحة وذوو شهداء محاولة الانقلاب، وعشرات من أفراد الجالية التركية في قطر وعدد من المواطنين العرب.

وقال السفير كوكصو، خلال كلمة له بالفعالية: "أحيي ذكرى شهدائنا الأبطال بالرحمة الذين ساعدونا على القدوم إلى هذه الأيام وضحوا بأرواحهم لحماية وحدة وسلامة بلادنا".

وأضاف: "كشف يوم 15 يوليو عن التهديد الكبير الذي تتعرض له دولتنا من قبل منظمة غولن الإرهابية. والفضل الأكبر في القضاء على هذا التهديد يعود للشعب التركي، الذي أظهر أنه لا يعترف بأي سلطة على إرادته وأنه مستعد للتضحية بأرواحه لحماية دولته ومكاسبه الديمقراطية".

وتابع: "لقد تم الكشف بمرارة عن الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، التي ظهرت تحت ستار جمعية خيرية أو منظمة غير حكومية باستخدام الدين والتعليم".

ووجه السفير الشكر لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وكبار المسؤولين وشعب قطر، على دعمهم للحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا بعد محاولة الانقلاب وتعاونهم في تسليم المنتسبين لمنظمة "غولن".

وتابع: "أعربت قطر عن رد فعلها وإدانتها لمحاولة الانقلاب العسكري بأوضح العبارات. وأصبح هذا الدعم ملموساً عندما اتصل أمير قطر بالرئيس رجب طيب أردوغان ليلة 15 يوليو وأصبح أول زعيم عالمي يعبر عن دعمه لبلدنا. لن تنسى تركيا والشعب التركي أبداً دعم قطر القوي".

وتحتفل تركيا بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، إحياء لذكرى إحباط محاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو 2016.