كشف وزير المهجّرين اللبناني، عصام شرف الدين أن الدولة اللبنانية تخطط لإعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً الى بلادهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة في بيروت.

وقال شرف الدين إنه "مرفوضٌ كلياً أن لا يعود النازحون السوريون" إلى بلادهم، بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة، على حد زعمه.

وأكد أن "الدولة السورية تمدّ يدها للتعاون في هذا الملف".

وأشار شرف الدين إلى اقتراحات تقدّم بها لبنان إلى المدير الإقليميّ لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، أياكي إيتو.

وأضاف أن إيتو وعد بمراجعة الاقتراحات مع مرجعيّته، على أن يعود بالإجابة عنها خطيّاً.

ولفت شرف الدين إلى أنه من ضمن المقترحات خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع النظام السوري ومفوضية شؤون اللاجئين.

كما تحدث عن خطة أخرى رباعية مع كلّ من تركيا والعراق والأردن، لتحقيق عودة اللاجئين.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعاني معظم اللاجئين أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية.