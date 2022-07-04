مئات المصابين بعد تسرب لغاز الكلور في مدينة الناصرية جنوبي العراق

تعرض 300 شخص على الأقل للإصابة بغاز الكلور الذي تسرب من منشأة تنقية مياه جنوب العراق، وفق ما أعلنه مسؤولون اليوم الاثنين.

ووقع الحادث مساء الأحد عندما تسرب الغاز القاتل على الأرجح من حاوية في المنشأة الواقعة بمديرية قلعة سكر شمال مدينة الناصرية جنوب العراق.

عانى مئات الأشخاص من ضيق بالغ في التنفس بسبب التعرض للغاز ونقلوا إلى مستشفى قريب، حسبما قال عباس جابر، نائب محافظ ذي قار. وقال إن لجنة شكلها المحافظ اليوم الاثنين ستحقق في ملابسات محيطة بالتسرب. وأضاف أن "المسؤولين المهملين سيحاسبون."

ذي قار من أفقر محافظات العراق ومن أقلها نموا وتطورا. ويشكو السكان من عدم توفر الكهرباء ومياه الشرب. كما كانت مسرحا لاحتجاجات مناهضة للحكومة، وشارك العديد من شباب المحافظة في الحركة الاحتجاجية 2019، التي كانت الأكبر في تاريخ العراق.

ضربت كوارث تتعلق بالسلامة العامة المدينة من قبل. فالعام الماضي، قتل أكثر من 90 شخصا، بينهم مرضى وعاملون بالرعاية الصحية، عندما اندلع حريق في مستشفى الحسين التعليمي. وألقى المسؤولون باللوم على التهاون في إجراءات السلامة وغيره من اشكال الإهمال.