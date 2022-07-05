إسرائيل تتهم حماس بمحاولة اختراق هواتف جنود إسرائيليين

اتهمت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية بمحاولة اختراق هواتف جنود إسرائيليين باستخدام حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إنه كشف هذه المحاولات بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وأضاف أن كشف هذه المحاولات تتم عبر مركز جديد أنشئ في جهاز أمن المعلومات التابع لهيئة الاستخبارات، التابع لهيئة الأركان.

وأشار إلى أن حماس حاولت اختراق هواتف جنود في الجيش الإسرائيلي حيث تكررت في الفترة الأخيرة تلك المحاولات، ومُنيت بالفشل بعد أن عمدت الحركة إلى إنشاء تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف؛ جهود باءت بالفشل.

ومع ذلك، فقد قالت القناة الإسرائيلية 12 (خاصة)، الأحد: "تم إحباط العشرات من محاولات الاختراق، ولكنّ عشرات المحاولات كانت ناجحة أيضا".

وأشار الجيش الإسرائيلي في تصريحه، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول حماس جمع معلومات عبر هذه الأساليب اختراق هواتف الجنود.

ولم تُعلق حركة حماس على التقرير الإسرائيلي.