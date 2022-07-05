فلسطينيون ينددون بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى

ندّد عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال وقفة نُظّمت بدعوة من مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى، ولافتات تُطالب المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عن الأسرى عامة، والمرضى خاصة.

وفي كلمة له، قال رائد عامر، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن "إسرائيل تواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي".

ودعا عامر، المجتمع الدولي إلى "العمل وبشكل عاجل للاطلاع على واقع الأسرى، ووضع حد لسياسة الإهمال الطبي، والتي كان آخر ضحاياها الأسيرة سعدية فرج الله".

وتوفيت فرج الله، المعتقلة منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أثناء خروجها إلى ساحة السجن، السبت الماضي.

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 أسير فلسطيني في سجونها، وفق معطيات لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.