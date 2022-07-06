قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

أعادت قطر، الأربعاء، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت ألغت ارتدائها في مايو/ أيار.

جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء القطري، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال البيان إن القرار "جاء بعد اطلاع المجلس على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضاف أن المجلس "قرر تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (19) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 18 مايو وذلك بإلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم غد الخميس".

بدورها دعت وزارة الصحة في بيان كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقرار، وقالت: "أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".

وبينت الوزارة أن القرار "يشمل مرافق الرعاية الصحية ومواقع العمل ووسائل النقل العام والمساجد والصالات الرياضية ومراكز التسوق والمتاجر ودور العرض السينمائي وأية أماكن عامة أخرى مغلقة وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى كورونا في الأسابيع القليلة الماضية".

وأكدت على ضرورة الحصول على كافة جرعات اللقاحات المضادة للفيروس المقررة، موضحة أن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح.

وسجلت الوزارة الأربعاء، إصابة 637 بفيروس كورونا، فيما تشمل الحالات النشطة حالياً 5078 حالة.