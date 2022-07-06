مواطن بريطاني من أصول عراقية يسافر من المملكة المتحدة إلى مكة للحج سيراً على الأقدام

مواطن بريطاني من أصول عراقية يسافر من المملكة المتحدة إلى مكة للحج سيراً على الأقدامانطلق آدم محمد وهو مهندس كهرباء عراقي بريطاني يبلغ من العمر 53 عاماً ويعيش في إنجلترا منذ حوالي 25 عاماً، إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج بعد حلم رآه في أغسطس/آب من العام الماضي.

وذكرت صحيفة تركية أن محمد الذي مر عبر 11 دولة في 11 شهراً، حقق هدفه في السير على الأقدام على طول الطريق من المملكة المتحدة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.وانطلق آدم محمد الذي يعيش في إنجلترا مع زوجته وطفليه، من ولفرهامبتون في الأول من أغسطس/آب من العام الماضي ومر عبر تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، قاطعاً مسافة 6.500 كيلومتر للوصول إلى مكة قبل بدء موسم الحج في 7 يوليو/تموز.

وبعد تفشي الوباء، بدأ الرجل في التساؤل عن أشياء كثيرة في الحياة وغاص عميقاً في القرآن الكريم للعثور على إجابات، حيث قرر بدء الرحلة الفريدة نتيجة بحثه عن السعادة واليقين الروحي.

وخلال رحلته أحيط محمد بالكثير من المحبة والتقدير من الناس الذين صادفهم في طريقه عبر العديد من البلدان التي سار فيها.

كما قام ببث أجزاء من رحلته على تطبيق تيك توك، واكتسب نصف مليون متابع.وحلم المهندس الكهربائي ذات ليلة أنه يسير على الأقدام من إنجلترا إلى مكة، وتأثر محمد بشدة بحلمه الواضح، وشرع في الذهاب إلى أقدس موقع في الأرض سيراً على الأقدام.

وكان محمد خلال رحلته الطويلة يقضي الليل في سرير داخل العربة ذات الثلاث عجلات التي صممها خصيصاً لهذا الغرض، وقد اتخذ من الكلب الذي صادفه عبر صربيا رفيقاً استمر معه حتى وصوله.

وفي شرحه لدوافعه للقيام بالرحلة قال محمد:"عندما استيقظت من النوم أخبرني صوتي الداخلي أن أمشي إلى مكة وأذكر الناس بقيمة القرآن العظيم وأننا جميعاً إخوة ويجب أن نعيش في وحدة وتضامن حتى لو كنا نعتنق أدياناً مختلفة، فهذا لا يمنعنا من العيش في أخوة، وقد شعرت أنه يجب أن أخبر الناس أن هناك أناس طيبون في كل دين، وأن أذكر الناس بالله. وواصلت الرحلة التي بدت مستحيلة في البداية، بفضل الشعور القوي بداخلي".

وفي مسيرته التي أطلق عليها "رحلة السلام"، مرَّ محمد عبر 11 دولة في 11 شهراً ووصل إلى مدينة مكة في المملكة العربية السعودية بعربة متحركة ثلاثية العجلات.