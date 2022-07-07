لجنة العفو تعلن بدء الإفراج عن 78 من سجناء الرأي بمصر

أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الخميس، بدء تنفيذ إجراءات إفراجات قضائية وشرطية بحق 78 من سجناء "الرأي".

ووفق بيان، قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو " تم صدور قائمة بأسماء جارٍ الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير".

وتضم القائمة، وفق البيان، 60 اسما متواجدين بعدة سجون مصرية".

في سياق متصل أكد عضو اللجنة المحامي اليساري طارق العوضي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن " من بدأت إجراءات الإفراج عنهم 23 من سجن طرة، و26 من سجن أبي زعبل، و8 من سجن القناطر (بالقاهرة الكبرى)، و1 من سجن المنيا (وسط)، و2 من سجن مركزي (لم يعلن اسمه) ".

وأشار إلى أنه "سيتم كذلك الإفراج اليوم عن جميع موظفي شركات التأمين المحبوسين وعددهم 18".

وأكد العوضي، أن "هذا هو خروج أكبر قائمة للعفو منذ إعادة تفعيل اللجنة بقرار رئاسي في 26 أبريل/ نيسان الماضي".

ولم يقدم عضوا اللجنة تفاصيل عن المنتظر الإفراج عنهم وقضاياهم.

وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى "وطن يتسع الجميع"، وأفضت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني رحبت به قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.

وانطلق الحوار الوطني بمصر الثلاثاء، وسط مطالبات الحاضرين في الجلسة الافتتاحية بأهمية استمرار الإفراجات وتأكيد منسق الحوار ضياء رشوان أن هناك أخبار "سارة" في هذا الصدد الأيام المقبلة.