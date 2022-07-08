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رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاتف الرئيس الفلسطيني

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 08.07.2022 14:31
رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد

تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، الجمعة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في تصريح مكتوب: "تحدث الاثنان عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة".

وذكر المكتب أن رئيس السلطة الفلسطينية هنأ رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصبه، ومن جانبه هنأ لابيد، عباس، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في توتير: "جرت ظهر اليوم (الجمعة) مكالمة هاتفية بين السيد الرئيس (محمود عباس) أبو مازن ورئيس وزراء اسرائيل للتهنئة بعيد الاضحى المبارك".

وأضاف: "تم تناول آخر الأوضاع بشكل مقتضب".

وكان عباس قد استقبل في مكتبه برام الله، الخميس، وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس.

وامتنع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، عن الحديث مع عباس، ورفض الاجتماع به.

وتولي لابيد منصبه بداية الشهر الجاري، وسيستمر في شغله حتى تشكيل حكومة جديدة، عقب إجراء الانتخابات العامة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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