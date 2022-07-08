عشية العيد.. متطوعات يصففن شعر ألفي طفلة سورية في إدلب

عشية عيد الأضحى المبارك، قامت مجموعة متطوعات من مصففات الشعر بقص وتصفيف شعر ألفي طفلة مجانا في مخيمات للنازحين بمحافظة إدلب السورية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أطلقها "فريق سوريون التطوعي" الذي يقدم تدريبات مهنية متنوعة للنساء في المخيمات، لرسم البسمة على وجوه الأطفال قبل عيد الأضحى.

توجه الفريق الذي يضم 36 مصففة شعر إلى مخيمات في ريف إدلب وقام بقص وتزيين شعر نحو ألفي طفلة معظمهن من اليتيمات، طيلة الأيام العشرة الماضية.

كما قدم الفريق هدايا للأطفال النازحين جراء هجمات النظام السوري على مناطقهم.

السورية أمينة البالغة من العمر 10 سنوات، أعربت عن سعادتها جراء قيام المتطوعات بقص وتصفيف شعرها.

من جهتها، أوضحت المسؤولة في الفريق شذى العبد، أن المبادرة شملت حوالي ألفي طفلة دون الـ12 عاما في 36 مخيما.

وقالت إن أهداف المبادرة تتمثل بتخفيف العبء المادي عن الأسرة الفقيرة ورسم البسمة على وجوه الأطفال وإخراجهم من جو المخيمات.

ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.

ورغم مرور أعوام على إنشاء تلك المخيمات إلا أن أوضاعها صعبة للغاية، لا سيما في فصل الشتاء،حيث تنعدم فيها المواد الأساسية ويعاني الأطفال من الحرمان والمرض.