بشار الأسد في حلب للمرة الأولى منذ بداية الثورة عام 2011

أجرى بشار الأسد زيارة لمدينة حلب شمالي سوريا شملت محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وأخرى لضخ المياه في شمال سوريا، في أول زيارة معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع الثورة ضده منذ أكثر من 11 عاماً.

وأورد حساب الرئاسة على تطبيق تلغرام أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد "إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها".

وقال الأسد للعاملين في المحطة في شريط فيديو "محافظة حلب وتحديداً المدينة عانت بشكل يختلف عما عانت منه كل المحافظات (...) ولا يوجد مدينة كبرى عانت كما عانت مدينة حلب، لا في موضوع المياه ولا الكهرباء ولا الخدمات، ولا القذائف والدمار والارهاب".

وأضاف "من حق محافظة حلب ومدينة حلب أن تكون هي المستفيدة الأكبر من هذا الانجاز" وهو إصلاح المحطة التي تعد من المحطات الرئيسية في سوريا ومن شأن إعادة العمل بها أن يساهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

وحضر الأسد أيضاً إطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، والتي خرجت عن الخدمة في العام 2012 جراء النزاع.

ومساء الجمعة، اوردت الرئاسة السورية عبر تلغرام أن الأسد وعائلته "زاروا الجامع الأموي بحلب (...) وأسواق المدينة القديمة التي فتحت أبوابها للزوار عشية عيد الاضحى".

وتعرض الجامع الاموي والاسواق المذكورة لأضرار كبيرة بسبب قصف جيش بشار.

إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها سيولد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.

وفي شباط/فبراير 2021، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في حلب بدء مشروع إعادة تأهيلها بدعم إيراني. ووقعت دمشق وطهران في أيلول/سبتمبر 2017 مذكرة تفاهم "للتعاون في مجال القطاع الكهربائي" تتضمن بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة حلب، إنشاء محطة توليد طاقة في اللاذقية وصيانة وتأهيل قطاعات كهربائية في مناطق أخرى.