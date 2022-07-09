كأس العالم 2022 وإشكالية بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في قطر

لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) والمنظمون القطريون يعكفون على خطط لخدمة المشجعين الراغبين في تناول الجعة (البيرة) الكحولية اثناء المباريات،

فيما يتوقع بيع الجعة (البيرة) المحتوية على الكحول في ملاعب كأس العالم في قطر لكن قد لا يسمح للجماهير سوى بالمشروبات غير الكحولية في مقاعدهم.

باقات الضيافة التي تضم "مشروبات فاخرة" تقدم في الملاعب منذ فبراير شباط 2021 لكن لا يزال يتعين الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لسياسة تخص معظم المشجعين في الملاعب الثمانية، اضافة الى بدوايزر، راعي كأس العالم منذ فترة طويلة، وقد تبقى أقل من خمسة أشهر على البطولة.

الخيار الارجح هو تقديم البيرة الكحولية في الملاعب قبل وبعد المباريات، والسماح للجماهير بتناول الجعة غير الكحولية فقط في مقاعدهم.

وقال فيفا في بيان الجمعة "ستتضح الأمور وتعلن بشكل رسمي في الوقت المناسب."

كأس العالم 2022 هو الأول في تاريخ البطولة الممتد 92 عاما يقام في بلد مسلم .

طرحت تساؤلات حول كيفية تلبية قطر لطلبات المشجعين الراغبين في تناول الكحوليات منذ اختار فيفا قطر كدولة مضيفة عام 2010.

وقاوم المنظمون القطريون في البداية تقديم أي نوع من الكحوليات في الملاعب لكنهم وعدوا ب"وضع خطة ترضي الجميع".

يتوقع المنظمون حوالي 1.2 مليون زائر في البطولة التي تضم 32 فريقا.