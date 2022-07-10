رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمل في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

قبل أيام من زيارة الرئيس جو بايدن للبلدين في إطار جولة إقليمية، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن "إسرائيل تمد يدها إلى جميع دول المنطقة وتدعوها إلى بناء علاقات معنا وإقامة علاقات معنا وتغيير التاريخ لأطفالنا". وقال إن بايدن سيحمل "رسالة سلام وأمل منا" عندما يسافر إلى المملكة العربية السعودية.

نمت علاقات إسرائيل مع الدول العربية منذ تطبيع العلاقات مع أربع دول عربية في عام 2020 كجزء من اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة. تم إحكام التعاون الدفاعي منذ أن حول البنتاغون التنسيق مع إسرائيل من القيادة الأمريكية في أوروبا إلى القيادة المركزية، العام الماضي. وقد جمعت هذه الخطوة الجيش الإسرائيلي مع جيوش الدول المعادية السابقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى لم تعترف بإسرائيل بعد.

من المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل الأربعاء في رحلة تستغرق ثلاثة أيام تشمل أيضًا اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. من هناك، سوف يطير مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.

في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد، قال بايدن إنه يهدف إلى التقريب بين البلدين.

كتب بايدن: "سأكون أيضًا أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. سيكون هذا السفر أيضًا رمزًا صغيرًا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها".

العلاقات الرسمية مع المملكة العربية السعودية ستكون انقلابا دبلوماسيا كبيرا لإسرائيل. كانت المملكة متحفظة علناً بشأن الاعتراف بالتعاون مع إسرائيل. كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من الداعمين منذ فترة طويلة للفلسطينيين ورغبتهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. استولت إسرائيل على المناطق الثلاث في عام 1967، رغم أنها سحبت قواتها ومستوطنيها من غزة في عام 2005.

لطالما اشترطت المملكة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بحل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين. لم تعقد إسرائيل والفلسطينيون مفاوضات جوهرية منذ أكثر من عقد.

لكن السنوات الأخيرة شهدت بوادر تحول في الموقف. سمحت المملكة العربية السعودية للرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الخليج بعبور مجالها الجوي.

في عام 2020، ورد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو سافر إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي الأسبوع الماضي زار العديد من مراسلي الدفاع الإسرائيليين المملكة ونشروا تقارير إخبارية حول الترحيب بهم.