العراق.. ارتفاع معدل الإصابات بكورونا إلى 30 بالمئة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا نحو 30 بالمئة مقارنة بالموجات السابقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير، إن هناك ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات مع قلة دخول الأشخاص المصابين المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة التي ضربت العراق.

وأضاف عبد الأمير، أن معدل الإصابات "وصل إلى 30 في المئة (من الموجات السابقة) وأغلبها حالات خفيفة"، وفق تعبيره.

وأردف: "لا ضرورة تستدعي إصدار قرارات تقيد حركة المواطنين وتؤثر في معيشتهم"، مشدداً على "ضرورة الاكتفاء بالإجراءات الوقائية التوعوية بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المواطنين".

وأشار إلى أن "الوسيلة الوحيدة الأمثل والأنجح لتفادي خطر الإصابات تتمثل بتلقي اللقاح على اعتبار أن الممارسات الميدانية في المستشفيات أثبتت أن أغلب الراقدين هم أشخاص غير ملقحين ضد الفيروس"، مؤكداً أن" اللقاحات فعالة وأمينة للمواطنين".

والأحد أعلنت وزارة الصحة في بيان، أنها "سجلت حالة وفاة و2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2393 شخصاّ للشفاء".

وأضافت الوزارة أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1293 شخصاً".