القاهرة وتل أبيب تتوافقان على التحقيق بدفن مصريين أحياء عام 1967

أعلنت الرئاسة المصرية التوافق مع إسرائيل على إجراء تحقيق شفاف وكامل بشأن ما يتداوله إعلام عبري عن حرق ودفن جنود مصريين في حرب العام 1967.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، وفق بيان للرئاسة المصرية بعد يومين من حديث إعلام عبري عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية".

وجاء الاتصال عقب وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية المصرية تكليف سفارتها لدى تل أبيب بمطالبة إسرائيل بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلاميا عن حرب 1967، التي احتلت الأخيرة على إثرها أراضي مصرية.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وأضاف البيان أنه خلال الاتصال "تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية عن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، حول الجنود المصريين المدفونين في القدس".

وقال لابيد، بحسب البيان المصري، إن "الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة".

وحرب 1967 خاضتها إسرائيل ضد دول عربية واحتلت خلالها أراضي منها شبه جزيرة سيناء، قبل أن تحررها مصر بحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويتلوها بسنوات معاهدة سلام بين البلدين.

كما "توافق الجانبان المصري والإسرائيلي على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام"، المتوقفة منذ 2014، وفق ذات البيان.

ونقل البيان عن السيسي تأكيده على "ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة والتي توصلت لها مصر بعد وساطة عقب اندلاع مواجهات إسرائيلية سابقة مع فصائل فلسطينية".

ولم يصدر تعقيب فوري إسرائيلي بشأن البيان المصري.

واندلعت ما بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل مواجهة في الفترة بين 10 و21 مايو/ أيار 2021 خلّفت أكثر من 200 قتيل فلسطيني وآلاف الجرحى.

وأطلقت خلالها الفصائل الفلسطينية أكثر من 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 330 آخرين، وفق مصادر إسرائيلية، قبل أن يتم التوصل إلى تهدئة بوساطة مصرية.