مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي على أملاك فلسطينية

كشف مركز حقوقي إسرائيلي، الأحد، عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة.

جاء ذلك في بيان صادر عن "مركز عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل" (حقوقي غير حكومي).

وقال المركز، إنه يكشف "أدلة جديدة عن مخطَط أمريكي إسرائيلي مشترك لبناء مجمع دبلوماسي تابع للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة".

وأضاف: "استباقاً لزيارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لإسرائيل، يطالب ورثة المالكين الأصليين، منهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون من سكان شرقي القدس، بالإلغاء الفوري للمخطط".

وكشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفية عن "ملكية الفلسطينيين للأراضي المزمع إقامة المجمع الدبلوماسي عليها، إذ تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950".

ووفق بحث مركز عدالة، تثبت الوثائق الواردة من أرشيف الدولة أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل عام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل هذا الأسبوع في إطار جولة خلال الفترة 13-16 يوليو/ تموز الجاري تشمل الضفة الغربية والسعودية.