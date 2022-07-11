مستوطنون يقتلعون 450 شجرة وسط الضفة الغربية

اقتلع مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، نحو 450 شجرة تابعة لمزارعين فلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مستوطنين من مستوطنة عادي عاد اقتلعوا أكثر من 450 شجرة من أراضي بلدتي المغير وترمسعيا بمحافظة رام الله.

ونقلت "وفا" عن منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية محمد علوان قوله، إن من بين الأشجار 200 شجرة زيتون، و250 شجرة فواكه ولوزيات.

وبين علوان أن المستوطنين "ينفذون اعتداءات متواصلة بحق تلك الأراضي والمزارعين، في محاولة للسيطرة عليها".

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.