مجلس الأمن الدولي يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سوريا ستة أشهر

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً ينص على تمديد آلية المساعدة عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 كانون الثاني/يناير.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت المدة المقترحة بالبداية هي سنة، لكن روسيا رفضت وفرضت ستة أشهر فقط.

وانتهى العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15.

وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته ايرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.