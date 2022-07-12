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مجلس الأمن الدولي يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سوريا ستة أشهر

ديلي صباح ووكالات
نيويورك
نشر في 12.07.2022 16:39
آخر تحديث في 12.07.2022 17:08
صورة أرشيفية لسيارات المساعدات التي عبرت الحدود التركية إلى سوريا الأناضول صورة أرشيفية لسيارات المساعدات التي عبرت الحدود التركية إلى سوريا (الأناضول)

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً ينص على تمديد آلية المساعدة عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية إلى سوريا لمدة ستة أشهر، حتى 10 كانون الثاني/يناير.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت المدة المقترحة بالبداية هي سنة، لكن روسيا رفضت وفرضت ستة أشهر فقط.

وانتهى العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15.

وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته ايرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

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