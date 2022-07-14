إحياء الذكرى الـ63 لمجزرة التركمان في أربيل شمالي العراق

أقيمت في مدينة أربيل العراقية، اليوم، مراسم إحياء الذكرى 63 لمجزرة عام 1959، التي ارتكبت ضد التركمان.

وشارك في المراسم، كل من القنصل التركي في أربيل هاكان قره تشاي، ووزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، آيدن معروف، وعدد من مسؤولي الأحزاب السياسية التركمانية وعوائل الشهداء.

وفي كلمة له قال القنصل التركي، إن "المجزرة الشنيعة التي وقعت في 14 يوليو/ تموز 1959، ظلت جرحا لن ينسى".

وأضاف أن التركمان كانوا على الدوام وما زالوا ضمانا لوحدة العراق، رغم الضغوط التي تعرضوا لها للانسلاخ عن هويتهم وقوميتهم.

وأكد على أن تركيا ستقف دائما إلى جانب إخوة الدم، الشعب التركماني في العراق.

و"مجزرة كركوك" نفذها أعضاء الحزب الشيوعي العراقي الأكراد بحق التركمان عام 1959، أثناء الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس الجمهورية العراقية، وقتل فيها مئات المدنيين.