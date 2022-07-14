"بيت لحم" تجمع 5 رؤساء أمريكيين

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر يوم الجمعة مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد زيارة إسرائيل.

وبالرغم من أن مقر الرئاسة الفلسطينية يقع في مدينة رام الله (وسط الضفة)، إلا أن بايدن هو ثاني رئيس يجتمع بعباس في بيت لحم، وخامس رئيس للولايات المتحدة يزور المدينة.

ومن المقرر أن يزور بايدن كنيسة المهد، التي تعد من أقدس المواقع الدينية المسيحية في العالم، وهو الأمر الذي لم يفعله سلفه دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية في برنامج زيارة بايدن أنه سيزور كنيسة المهد، قبل مغادرته بيت لحم.

ولم يسبق أن أصدرت الإدارات الأمريكية توضيحا حول سبب اختيار "بيت لحم" مكانا للزيارة بدلا عن رام الله التي تحتضن مقر الرئاسة الفلسطينية، لكن مراقبين يرجعون الأمر إلى سببين، الأول "أمني" نظرا لقربها من القدس الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والسبب الثاني "ديني" نظرا لمكانتها لدى المسيحيين.

ووصل بايدن، الأربعاء، إلى إسرائيل في مستهل جولة من ثلاث محطات، تشمل أيضا فلسطين والسعودية.

وهذه هي الزيارة الشرق الأوسطية الأولى لبايدن كرئيس، وتستمر حتى السابع عشر من يوليو/تموز الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أول رئيس أمريكي يزور أراضي السلطة الفلسطينية في العام 1998، إذ زار حينها مدينة غزة قبل أن يتوجّه إلى مدينة بيت لحم.

وكثيرا ما يزور زعماء أجانب مدينة بيت لحم، خلال جولاتهم في المنطقة، للصلاة في كنيسة المهد.

وزار الكنيسة الرؤساء الأمريكيون "كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما".

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتكتسب قدسيتها من احتوائها على كنيسة المهد، التي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى عليه السلام ولد في الموقع الذي قامت عليه.

وحينما زار كلينتون مدينة غزة، في العام 1998 كانت هي مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قبيل انتقاله إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

ورصدت وكالة الأناضول الزيارات التالية لرؤساء أمريكيين إلى الأراضي الفلسطينية.

**بيل كلينتون

15-14 ديسمبر/كانون الأول 1998

زيارة مدينتي غزة وبيت لحم، للقاء الرئيس ياسر عرفات والمشاركة في جلسة للمجلس الوطني ولقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعرفات في معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة.

**جورج بوش الابن

10 يناير/كانون الثاني 2008

لقاء مع الرئيس محمود عباس في رام الله، وزيارة كنيسة المهد في بيت لحم.

**باراك أوباما

22-21 مارس/آذار 2013

لقاء مع الرئيس محمود عباس في رام الله وزيارة كنيسة المهد في بيت لحم.

**دونالد ترامب

23 مايو/ أيار 2017

التقى ترامب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، غير أنه لم يزر كنيسة المهد.