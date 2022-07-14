رصد إصابة بجدري القرود لشخص قادم من الخارج إلى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة.

فيما أكدت وسائل إعلام سعودية بينها قناة "العربية" وصحيفة الشرق الأوسط، أنها الحالة الأولى التي تظهر في البلاد، دون توضيح جنسية حامل المرض.

وطمأنت الوزارة بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور.

وفي 7 يوليو/ تموز 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيلها أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القرود وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في جميع أنحاء العالم.