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سنتكوم يعلن مقتل أحد قيادات داعش في سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 14.07.2022 10:39
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل منهل العقال، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك بعد إصابته قبل يومين في غارة بطائرة مسيرة.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن "العقال" الذي يعد ضمن أهم 5 قيادات "داعش" في سوريا، كان قد أصيب يوم 12 يوليو/ تموز الجاري، خلال غارة استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا "ماهر العقال" .

ولم يذكر بيان "سنتكوم" أية تفاصيل حول المكان الذي كان يعالج فيه "العقال" أو كيفية مصرعه.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا "ماهر العقال" في غارة بطائرة مسيرة، إلى جانب إصابة أحد قياديي التنظيم، دون ذكر اسمه آنذاك.

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