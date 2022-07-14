ليبيا.. رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

رفض رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، قرار إعفائه الصادر عن حكومة الوحدة، معتبرا إياها "منتهية الولاية".

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين فرحات عمر بن قدارة رئيسا لها بدلا لصنع الله.

وقال صنع الله، في مقطع فيديو نشرته المؤسسة عبر "فيسبوك"، إن "الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَنة من البرلمان"، في إشارة لحكومة فتحي باشاغا، المعينة من مجلس النواب في طبرق، منذ مارس/آذار الماضي.

وأضاف أن مؤسسة النفط "لا تتبع الحكومة، هذه المؤسسة محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي وهي محايدة".

وزاد: "قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة هو والعدم سواء".

قاد صنع الله، مؤسسة النفط الليبية بشكل مباشر منذ 2015، في ظل إلغاء وزارة النفط حتى عودتها مع حكومة الدبيبة في مارس 2021، فيما شغل بن قدارة، منصب رئيس البنك المركزي بين أعوام 2006-2011، في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

تأتي الإقالة في ظل خلاف حول الصلاحيات بين وزير النفط محمد عون، الذي يعتبر مؤسسة النفط تعمل تحت رقابة وإشراف وتوجيه الوزارة، وصنع الله المصر على استقلالية المؤسسة.

وليبيا منتج للنفط الخام وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين، حيث منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا وتعمل من مدينة سرت (وسط).

بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة في العاصمة طرابلس (غرب) تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.