إجلاء 1100 أسرة بسبب حرائق إقليم العرائش بالمغرب

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، إجلاء 1100 أسرة من مساكنها في 15 قرية، بعد امتداد الحرائق التي اندلعت بإقليم العرائش إلى منازلهم.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إنه "تم إلى غاية صباح الجمعة السيطرة على الحريق المسجل بغابة المبيكا بمدينة العرائش".

وأسفرت الحرائق عن مقتل شخص، فيما توسعت المساحة التي طالتها النيران إلى أكثر من ألف هكتار.

والخميس، قال موقع "SNRTnews"، التابع للتلفزيون الحكومي، إن "السلطات تستعمل 7 طائرات تابعة للدرك الملكي و4 طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، لإخماد الحرائق".

جاء ذلك في تصريح لـ فؤاد العسالي، مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية (حكومي)، أدلى به لوكالة المغرب الرسمية.

وقال العسالي إن "الرياح الشرقية وارتفاع درجة الحرارة، لا سيما في محافظتي العرائش ووزّان، ساهما في تعقيد مهمة فرق التدخل".

ولليوم الثالث، تواصل فرق الإطفاء المغربية إخماد 5 حرائق اندلعت في وقت متزامن بمناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة شماليّ البلاد.

ويشهد المغرب سنوياً حرائق في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من المساحة الإجمالية للبلاد، وفي واحات النخيل (جنوب شرق).

وشهد المغرب منذ بداية السنة الجارية وإلى 13 يوليو/تموز، ما يناهز 165 حريقاً.

وتقدّر المساحة المتضرّرة من حرائق العام الحاليّ بحوالي 1800 هكتار، وفق بيانات رسمية.