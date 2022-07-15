الرئيس الأمريكي يصل إلى مدينة بيت لحم

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، في زيارة قصيرة تستغرق نحو ساعتين، قادما من مدينة القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في استقبال بايدن.

واستقبل طفلان فلسطينيان يرتديان الزي الفلسطيني التقليدي، بايدن، وقدما له باقة من الورود.

وجرت مراسم استقبال رسمية لبايدن في مقر الرئاسة الفلسطينية ببيت لحم، حيث عُزف النشيدان الوطنيان، الأمريكي والفلسطيني.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي إلى أن عباس بدأ اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، فور وصوله.

وأشار التلفزيون إلى أن عباس سيبحث مع بايدن سُبل احياء عملية السلام المتعثرة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ العام 2014، جراء رفض إسرائيل الإفراج عن قُدامى الأسرى الفلسطينيين، واستمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وبحسب برنامج الزيارة، سيبقى بايدن نحو ساعتين في بيت لحم، ويعود إلى القدس مرة أخرى.

وسيعقد بايدن مؤتمرًا صحفيًا قبل أن يتوجّه إلى كنيسة المهد، والتي تعد من أقدس الأماكن الدينية المسيحية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إسرائيل الأربعاء الماضي، وهي الزيارة الشرق الأوسطية الأولى له كرئيس.

ومن المقرر أن يختم بايدن الجمعة، زيارته لإسرائيل وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.