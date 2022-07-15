حل الدولتين.. أحاديث دون خطط أو خطوات عملية

رغم تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا، دعمه لخيار حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، إلا أنه لم يقدم أي خطة أو مقترح لدعم هذا الخيار أو دفع التسوية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة.

ويبدي خبراء ومحللون سياسيون تشاؤمهم حيال إمكانية إقدام واشنطن على ممارسة أي ضغوط على إسرائيل، للموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بايدن فور وصوله إسرائيل الأربعاء ضمن جولة شرق أوسطية، إنه سيبحث دعمه المتواصل لحل الدولتين، والذي يبقى من وجهة نظره أفضل طريق لضمان المساواة والازدهار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس بصحبة رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، كرر بايدن دعمه لحل الدولتين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع خيار حل الدولتين الذي لم يعد مطروحا على الطاولة في ظل توسع الاستيطان بالضفة الغربية، وهو ما يحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة الأركان.

كما أن هيمنة "اليمين المتطرف" على الحياة السياسية في إسرائيل، وعدم الاستقرار السياسي جراء عدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة منذ نحو 3 أعوام، يجعل من الصعب للغاية إعادة إحياء طرح إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

** ما هو حل الدولتين؟

تعتمد عملية السلام في الشرق الأوسط، التي انطلقت من مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، على رؤية حل الدولتين، حيث نادت الدول العربية بشعار الأرض مقابل السلام.

وتقوم رؤية الحل على قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتضم الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، بحيث تتعايش الدولتان (فلسطين وإسرائيل) جنبا إلى جنب بأمن وسلام.

وفي البداية، كانت إسرائيل ترفض بشدة إجراء تسوية سياسية والتفاوض مع الفلسطينيين، إلا أنها اضطرت للموافقة إثر اندلاع الانتفاضة الأولى (1987-1994)، والتي انتقلت من مظاهرات شعبية إلى هجمات مسلحة ضد قوات الجيش الإسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية وغزة.

** اتفاق أوسلو

وفي العام 1993، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل ينص على إقامة حكم ذاتي فلسطيني على أراضي الضفة وغزة، وعلى إجراء مفاوضات سياسية تؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام 1999.

لكنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، حيث عمدت إلى تكثيف الاستيطان اليهودي داخل الضفة ومدينة القدس، وهو ما يحول فعليا دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وتسببت السياسات الإسرائيلية بتعثر المفاوضات بين الجانبين، وهو الأمر الذي ساعد على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

** مبادة السلام العربية

تبنت الدول العربية عام 2002 مبادرة العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والتي تشترط تطبيع العلاقات الكاملة مع إسرائيل بتطبيق خيار حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، لكنّ إسرائيل رفضت المبادرة.

وفي 30 أبريل/نيسان 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) خارطة طريق تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005 مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، ورفضت إسرائيل أيضا الخارطة التي قبلها الفلسطينيون.

** نتنياهو ويهودية الدولة

في يونيو/حزيران 2009 وبعد فشل جولة أخرى من المفاوضات السياسية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو تقبله إقامة "دولة" فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكنّه لم يحدد طبيعة هذه الدولة.

ودعم نتنياهو الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، طيلة فترة حكمه، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون وأدا لخيار حل الدولتين.

وفي العام 2015 اشترط نتنياهو الاعتراف الفلسطيني بـ"يهودية" إسرائيل، لقبوله التفاوض على التوصل لاتفاق سلام، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

وقاد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري (في عهد الرئيس باراك أوباما)، آخر جولة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وانهارت عام 2014 عقب رفض إسرائيل إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، واستمرارها في البناء الاستيطاني.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، قال كيري في تصريحات صحفية إن "الطريق الوحيد الممكن من أجل السلام هو خيار حل الدولتين".

** صفقة القرن

في العام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب أن خيار حل الدولتين أفضل خيار للفلسطينيين والإسرائيليين، غير أن خطته للسلام المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، منحت إسرائيل سيطرة شبه كامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكانت الدولة الفلسطينية المقترحة في الخطة، عبارة عن مناطق مقطعة الأوصال بلا حدود واضحة، على شكل أرخبيل صغير.

واعترف ترامب بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، وهو ما يحرم الفلسطينيين من إقامة عاصمتهم في القدس الشرقية.

ورفض الفلسطينيون خطة صفقة القرن بشدة، وهو ما تسبب بفشلها.

** خبراء: حديث بايدن مجرد شعارات

يرى المحلل السياسي طلال عوكل، في حديثه أن تصريحات بايدن بشأن خيار حل الدولتين "حديث دون أي فعل على الأرض".

وأضاف: "وكأن بايدن يقول للإسرائيليين: إنني أنصحكم بأن خيار حل الدولتين هو أفضل لكم، ولكن أنتم أعلم بمصلحتكم".

وتابع: "بايدن لم يقدم أي خطة أو أُفق لفتح مفاوضات بين الجانبين، أو الضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها".

وأكمل عوكل: "لا يمكن لبايدن أن يُغضب إسرائيل، وهي غير معنية بحل سياسي على أساس رؤية حل الدولتين".

وأشار إلى أن بايدن لم ينفذ ما وعد به الفلسطينيين من فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن، وهذا يعني أنه غير قادر على لعب دور تفاوضي".

ويرى عوكل أن بايدن يدفع باتجاه "السلام الاقتصادي" من خلال "خفض التصعيد وبناء الثقة".

ويرفض الفلسطينيون "السلام الاقتصادي" الذي يعتمد على تحسين ظروف حياة السكان المعيشية، مقابل بقاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم إقامة دولة مستقلة.

** شعارات ليس أكثر

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، أن تصريحات بايدن حول حل الدولتين "شعارات ليست أكثر".

وقال إن "الولايات المتحدة لم تمارس أي شكل من أشكال الضغط على إسرائيل لكي تنفذ التزاماتها حسب اتفاق أوسلو، وخيار حل الدولتين".

وأضاف: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستمضى قدما في دعم حقيقي لخيار حل الدولتين، لكنها ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي للفلسطينيين".

وأفاد أن هذه السياسة الأمريكية تعطي إسرائيل الوقت للاستمرار في التوسع الاستيطاني وقضم الأرض الفلسطينية، وهو ما يعني فعليا "قتل خيار حل الدولتين".

** لا مفاوضات قريبة

بدوره، استبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، جهاد حرب، إمكانية البدء بمفاوضات سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عهد بايدن.

وقال إن "بايدن لم يقدم أي مقترحات أو آليات لتطبيق حل الدولتين، هو يرى أنه الأفضل، ولكن عمليا: لا يوجد شيء".

وأشار إلى أن "الوضع السياسي في إسرائيل وعدم القدرة على وجود حكومة مستقرة ذات أغلبية تؤمن بالسلام، يجعل من الصعب أو المستحيل الذهاب إلى مفاوضات جادة من شأنها تطبيق خيار الدولتين".

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني القادم جولة انتخابات جديدة هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، جراء عدم قدرة أي حزب على تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.

وخلال العقد الماضي، ضَعُفت شعبية الأحزاب الإسرائيلية المؤيدة لـ"حل الدولتين" بشدة، وتزايدت في المقابل قوة الأحزاب اليمينية التي ترفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتمتلك أحزاب اليمين في إسرائيل، حاليا، نحو 80 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120.