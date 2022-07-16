أمير قطر يهنئ أردوغان بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وذكر الديوان الأميري في بيان، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة، ونائب أمير البلاد الشيخ عبد الله بن حمد، بعثا برقيات تهنئة مماثلة.

من جانبه، غرد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قائلا: "‏أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى الجمهورية التركية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف: "كما أشيد بالعلاقات الاستراتيجية والعميقة بين بلدينا الشقيقين والتي نعمل على تنميتها في شتى المجالات".

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم وأفشل مخططهم.

وأحيت تركيا الجمعة الذكرى السادسة لإحباط محاولة الانقلاب، حيث أعلنت 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" تخليدا للشهداء.