قصف إسرائيلي على مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ

قصف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا في قطاع غزة في وقت مبكر من يوم السبت ردا على هجومين صاروخيين خلال الليل.

قال الجيش إن مقاتلاته قصفت مجمعا تحت الأرض يحتوي على مواد خام تستخدم في إنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس.

تسبب الهجومان الصاروخيان اللذان فصل بينهما عدة ساعات في إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من جنوب إسرائيل لكنهما لم يتسببا في وقوع إصابات أو أضرار. قال الجيش إن أحد الصواريخ تم اعتراضه فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. كثيرا ما تلوم إسرائيل حماس على أي عنف ينطلق من القطاع الفلسطيني.

على الرغم من التوترات المتصاعدة في الأشهر الأخيرة، مرت رحلة بايدن التي استمرت ثلاثة أيام إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بسلاسة.

رفضت حماس تعبيرات بايدن عن التعاطف مع الفلسطينيين، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك في العدوان على شعبنا". كما انتقدت عباس للقائه بايدن وتأكيد دعمه لعملية السلام مع إسرائيل.

لا تعترف حماس بإسرائيل. منذ سيطرتها على غزة بالقوة في عام 2007، خاضت الجماعة المسلحة وإسرائيل أربع حروب دامية وجولات عديدة من العنف عبر الحدود.