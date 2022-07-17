إيران تبدي استعدادها لحوار إقليمي شامل بمشاركة السعودية وتركيا

دعت إيران إلى حوار إقليمي بمشاركة السعودية وتركيا ومصر وقطر لحل الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي الأحد، في تصريحات خاصة لشبكة الجزيرة الإخبارية، إن قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وطهران أبدت استعداها الكامل لذلك.

وشدد خرازي على أن "الحل الوحيد" لأزمات المنطقة هو تشكيل مجمع حوار إقليمي لحل الخلافات السياسية والأمنية.

وبشأن برنامج بلاده النووي، كشف خرازي أن طهران لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".

وأكد أنه "لا قرار" في بلاده لتصنيع قنبلة نووية، رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.

وقال خرازي إن إسرائيل في مرحلة "ضعف"، وإن دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لها "لن يعيدها للصدارة"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد عليها، ورد مباشر على إسرائيل"، وفقا للجزيرة.

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول البرنامج النووي، قال خرازي إنه من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل وجود جدار سميك من عدم الثقة في السياسات الأميركية.

وأوضح أن عدم وجود ضمانات أميركية للحفاظ على الاتفاق النووي "يفخخ أي اتفاق ممكن"، مشيرا أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حل الخلافات.

وأكد عدم وجود تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام، حسب قوله.

وأمس السبت، أعلنت إيران فرض عقوبات على 61 أمريكيا، بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لدعمهم جماعة "خلق" المعارضة.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، استضافت الدوحة جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم، بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.