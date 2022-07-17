بيدرسون: الجولة 9 من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لن تنعقد في موعدها

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية لن تعقد في موعدها في جنيف، وفق بيان أصدره مكتب المبعوث الأممي.

وذكر البيان: "يأسف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لأن عقد الدورة التاسعة للهيئة الصغيرة للجنة الدستورية بتسهيل من جانب الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو / تموز 2022 لم يعد ممكناً ".

وأضاف: "تم إرسال خطابات إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك".

وكان بيدرسون أبلغ مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو/حزيران الماضي عن بدء التحضيرات لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجينيف في 25 يوليو 2022.

وأكد المبعوث الخاص في بيانه على "أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية من خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم، ويشجعهم على الانخراط في دبلوماسية بناءة حول سوريا".

كما أكد بيدرسون على "مواصلة التشاور مع الجميع".

واختتمت في جنيف في 3 يونيو الماضي الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي استغرقت أعمالها 5 أيام.

وأعلن المبعوث الأممي في ختامها أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا جميع الأفراد إلى العمل من أجل التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

وجاء قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، برعاية وضمان كلّ من تركيا وروسيا وإيران.

وتتكون اللجنة الدستورية المصغرة من 45 شخصا، 15 يمثلون النظام السوري و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.