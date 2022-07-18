إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية قرب الحدود.

وقال الجيش في بيان إن قواته رصدت اليوم تسلل مسيرة دورون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت بإسقاطها.

وأضاف: "تابعت وحدات المراقبة الجوية الطائرة المسيرة طيلة الحادث"، لافتا إلى أنها "مرتبطة كما يبدو بحزب الله".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أسقطت القوات الإسرائيلية طائرة مسيرة عبرت الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في الجليل الغربي باستخدام (وسائل) الحرب الإلكترونية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل "حزب الله" اللبناني على ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله"، تجاه المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل عند حقل "كاريش" جنوب البلاد، فيما قال التنظيم إنه أطلقها للقيام بـ"مهام استطلاعية".

ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ يقول إنها مكرسة "حصرا" لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وخاضت الجماعة عدة معارك ضد الجيش الإسرائيلي أحدثها صيف 2006، إضافة إلى مناوشات حدودية بين الطرفين من حين إلى آخر.