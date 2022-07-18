إسرائيل.. لابيد يوافق على استئناف قمة اقتصادية مع الفلسطينيين

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، مساء الإثنين، إن بلاده بصدد استئناف قمة اقتصادية مشتركة مع الجانب الفلسطيني بعد تعطل استمر 13 عاما.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "i24news" الإسرائيلية الخاصة عن فريج والذي يعد الوزير العربي الوحيد في الحكومة الحالية.

وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء يائير لابيد منحه الضوء الأخضر للقاء وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي خلال الأيام المقبلة لترتيب موعد رسمي لعقد قمة اللجنة الاقتصادية المشتركة " JEC" التي تعطلت منذ عام 2009.

وأكد أن القمة من شأنها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عدة، أبرزها إعطاء تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود إلى جانب قضايا أخرى اقتصادية.

وبحسب القناة، جرى التوقيع على الملحق الاقتصادي الذي شمل إقامة اللجنة الاقتصادية المشتركة ضمن اتفاقية أوسلو عام 1994 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال الوزير الإسرائيلي إن حكومة بلاده لا تطرح للأسف فكرة حل الدولتين في الوقت الحالي، وتفكر في استقرار الضفة الغربية اقتصاديا.

وسبق أن حاول فريج الدفع نحو عقد القمة الاقتصادية، لكن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت رفض ذلك خشية من الانعكاسات السياسية للقرار على حزبه (يمينا) ذي الجمهور الديني.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي، انتقد فريج في حديث لموقع "غلوبس" الاقتصادي العبري بعض زملائه في الحكومة لأنهم لم يسمحوا بانعقاد قمة اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الفلسطينيين من أجل زيادة حصص التصدير والاستيراد من الضفة الغربية.

وتعطلت اجتماعات اللجنة المذكورة منذ عام 2009، مع بداية تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى يونيو/حزيران 2021.