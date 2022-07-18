السلطات المصرية تعلق نشاط المناطيد بالأقصر بعد حادث تسبب بجرح سائحين

علقت السلطات المصرية رحلات البالون الطائر (المنطاد) في مدينة الأقصر الأثرية بعد إصابة سائحين بجروح طفيفة في حادثة صباح اليوم الإثنين.

وذكرت وزارة الطيران المدني في بيان أن بالونا طائرا، كان على متنه 28 سائحا، انحرف عن مساره، لكنه هبط إلى الأرض في نهاية المطاف.

وأضافت أن السائحين المصابين نقلا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

لم يذكر البيان كيف حدثت الإصابات، ولم يفصح عن جنسيتي السائحين.

وذكر فقط أن البالون الطائر كان يحلق على ارتفاع 60 مترا عندما انحرف عن مساره.

وقالت الوزارة "قررنا تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الاثنين للتحقيق في الواقعة".

تشتهر مناطيد الهواء الساخن فوق الأقصر، المدينة التي تبعد 510 كيلومترات جنوبي القاهرة، لأنها توفر للسياح مناظر خلابة للمعابد القديمة.

أسفر سقوط منطاد بالقرب من الأقصر عام 2013 عن مقتل 19 سائحا، وهو أسوأ حادث من نوعه.

وفي عام 2009، أصيب 16 سائحا عندما اصطدم بالونهم ببرج هواتف محمولة.

وأصيب سبعة سائحين في حادث مماثل قبل عام.