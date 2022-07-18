حرائق المغرب تلتهم 6600 هكتار من الغابات

أعلنت السلطات المغربية أنها سيطرت على أكثر من 70 بالمئة من حرائق التي التهمت نيرانها 6600 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من غابات شمالي البلاد.

وأضافت الوكالة الوطنية للمياه والغابات اليوم الإثنين في بيان، أن الجهود الميدانية ركزت على تأمين سلامة القرى المجاورة للحرائق والحفاظ على الممتلكات حيث جرى إخلاء 20 بلدة.

ولليوم السادس تواصل فرق الإطفاء إخماد 6 حرائق اندلعت في وقت متزامن بمناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة وشفشاون شمالي المغرب.

ووفق البيان تمكنت فرق الإطفاء من احتواء ثلاثة حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة، وتمت السيطرة على أزيد من 70 بالمئة من الحرائق.

وأفادت الوكالة بأن العديد من غابات شمالي البلاد تشهد اندلاع حرائق كثيفة في محافظات تازة والعرائش ووزان وشفشاون وتطوان.

ودعت الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الائتلاف الحكومي) إلى الإسراع بإسعاف ضحايا الحرائق ومساعدة السكان الذين فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم وسبل عيشهم وذلك من خلال تفعيل صندوق التضامن.

كما دعت، في بيان، إلى إطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات والإعانات على المتضررين والمنكوبين.

وسنويا، يتعرّض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، وشهد حوالي 165 حريقا من منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى 13 يوليو/تموز الجاري.