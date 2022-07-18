واشنطن تنفي أنها طلبت من الإمارات اعتقال محامي جمال خاشقجي

في تناقض مع التفسير الإماراتي الرسمي لاحتجاز محامي خاشقجي، نفت الولايات المتحدة أن تكون طلبت من الإمارات القبض على المحامي السابق لجمال خاشقجي الصحفي السعودي.

كانت دولة الإمارات حكمت يوم السبت على محامي الحقوق المدنية عاصم غفور، وهو مواطن أمريكي، بالسجن ثلاث سنوات تلاها قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

رفض عاصم غفور الاتهامات وقال إنه ليس لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في وقت ما في الماضي.

جرى اعتقال المحامي في مطار دبي يوم الخميس بينما كان متوجها إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبو ظبي.

صورت دولة الإمارات اعتقال عاصم غفور على أنه خطوة تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة "لمكافحة الجرائم العابرة للحدود"، قائلة إن السلطات الأمريكية طلبت المساعدة الإماراتية في التحقيق في التهرب الضريبي المزعوم لعاصم غفور وقيامه بتحويل أموال على نحو مشبوه في الدولة الاستبدادية.

لكن الولايات المتحدة أنكرت هذه الرواية، حين قالت وزارة الخارجية إنها "لم تطلب القبض على السيد غفور" وأحالت أسئلة أخرى إلى وزارة العدل.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.

عاصم غفور عضو في مجلس إدارة "منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي" ومقرها واشنطن، وكان صديقا مقربا لخاشقجي، الكاتب المعارض وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الذي تم تقطيعه إربا على يد عملاء سعوديين في اسطنبول عام 2018. كما مثل خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أثارت مسألة احتجاز عاصم غفور "على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية" وقدمت الدعم القنصلي، وقد قابل المسؤولون الأمريكيون المحامي المحتجز آخر مرة أمس الأحد.