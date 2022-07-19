إصابة إسرائيلي طعناً بالقدس والشرطة تعلن تحييد المنفذ

أُصيب إسرائيلي بجروح في عملية طعن بسكين في مستوطنة "راموت" بالقدس الشرقية، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح: "تلقت الشرطة مؤخراً بلاغاً عن حادث طعن في حافلة في منطقة مفرق راموت في القدس".

وأضافت: "تم تحييد منفذ الهجوم، وكان هناك جريح وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث".

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية مصير منفذ الهجوم أو تفاصيل عن هويته.

من ناحيتها، قالت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية الرسمية المعروفة باسم "نجمة داود الحمراء"، في تغريدة على تويتر: "ورد تقرير حول رجل تعرض للطعن في حافلة (..) بالقدس".

وأضافت: "قدّم المسعفون الرعاية الطبية لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا في حالة متوسطة، بعد إصابته بطعنات وتم نقله إلى المستشفى".