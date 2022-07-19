إصابة واعتقال فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أُصيب 3 فلسطينيين واعتقل 3 آخرون خلال مواجهات بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في بيان أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، واعتقلت 3 مواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان، وهو ما أسفر عن إصابة الفلسطينيين الثلاثة.

وأوضح الشهود، أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع الفلسطينيين.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى، المدن والبلدات الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات، فتندلع مواجهات مع السكان.

وتقول الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن الجيش الإسرائيلي قتل 60 فلسطينيا، وأصاب نحو 6 آلاف، ونفذ نحو 1600 عملية اقتحام لمناطق فلسطينية منذ بداية العام الجاري وحتى 26 يونيو/حزيران الماضي.