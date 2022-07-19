الكويت.. تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء.

ولم يصدر حتى عصر الثلاثاء إعلان رسمي بذلك، فيما قالت صحيفة "القبس" الكويتية الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطلعة، إن أمير الكويت أصدر أمراً أميرياً بتعيين الشيخ السالم رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي 10 مايو/أيار الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوماً أميرياً أعلن بموجبه قبول استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد، قدّم استقالة حكومته.

وجاءت استقالتها بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيسها، انتهت بتقديم 10 نواب طلباً بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.

وقُدم الاستجواب البرلماني للحمد إثر اتهامات بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

ووفق رصد للأناضول، استقالت 11 حكومة فضلاً عن استقالة وإعفاء 16 وزيراً، جرّاء 128 استجواباً برلمانيا منذ عام 1985.